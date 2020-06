Abbou dépose les armes et reporte l’amnistie de change

Le projet d’amnistie de change sera reporté sine die. C’est le ministre d’Etat Mohamed Abbou qui l’a affirmé lundi dernier à l’ARP. « Si on les connaissait, on serait allés les prendre », a-t-il dit des contrebandiers tunisiens. « On a fait quelques saisies, mais pas de montants, comme on en parlait lorsqu’on était dans l’opposition. On n’a rien trouvé de pareil, et ces gens ne viendront pas avec cette loi déposer leurs devises dans les banques tunisiennes. Ils se moqueront de nous. On a besoin de devises, pas de mettre les gens en prison », a encore dit Mohamed Abbou, le ministre en charge de la lutte contre le Fassed !