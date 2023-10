Abdelkader Boudrigua : «Il est difficile pour la Tunisie de compter sur ses capacités»

Abdelkader Boudrigua, professeur d’université et économiste, a déclaré qu’il est difficile pour la Tunisie de compter sur ses capacités dans la situation actuelle, compte tenu des contraintes de la loi de finances 2024, qui nécessite des ressources qui ne sont pas encore disponibles, en raison de l’absence d’accord avec le Fonds monétaire international.

Même si de telles ressources sont disponibles, elles doivent être suivies de programmes et de projets à long terme. Il a déclaré que toute politique économique nécessite et impose des ressources pour sa mise en œuvre, et c’est peut-être l’obstacle le plus important pour la Tunisie d’aller dans cette direction.

« L’Etat poursuit son rôle social, c’est clair », a déclaré l’économiste sur Mosaïque Fm, ajoutant: « Mais d’un autre côté, le rôle économique et l’investissement dictent l’existence de ressources que l’espace fiscal actuel ne permettra pas de fournir. »

Le financement public direct de la banque centrale doit être manié avec prudence

Boudrigua estime que le financement direct du gouvernement par la Banque centrale dans une situation normale n’est pas possible et inutile et ouvre la porte à de nombreuses crises telles que les pressions inflationnistes, mais dans des situations spéciales et exceptionnelles, il est possible d’aller dans cette direction, à condition que cela soit stipulé par la loi.