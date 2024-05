Abdelkebir: Ouverture du poste frontalier de Ras Jedir,à partir du 1er juin

Le président de l’Observatoire tunisien des droits et des libertés Mustapha Abdelkebir a annoncé dans une déclaration faite aux médias, qu’un plan a été mis en place entre la Tunisie et la Libye pour ouvrir ce poste frontalier le 1er juin prochain.

On rappelle que le poste frontière Ras Jedir a été totalemenrt fermé à la circulation des personnes et des marchandises et aussi les « cas exceptionnels » sur instruction des autorités libyennes, a déclaré une source sécuritaire à la correspondante de l’agence TAP à Medenine (Sud de la Tunisie). Le retour des Tunisiens du territoire libyen n’est possible, par conséquent, qu’à travers le poste de passage de Dhiba-Wazen entre les deux pays, ajoute la même source.

Et d’ajouter « la mobilité des personnes a été assurée dans les deux sens ce matin, mais en exécution de la décision des autorités libyennes, le poste frontière a été totalement fermé sine die », a-t-il dit, affirmant la possibilité de passage dans les deux sens à travers le poste Dhiba-Wazen.