Abdelmadjid Tebboune toujours attendu en France

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont signé à Moscou, plusieurs accords visant à approfondir leur « partenariat stratégique », au moment où le Kremlin cherche à renforcer sa présence en Afrique.

Alors qu’il n’a toujours pas officialisé sa visite en France, le président algérien a réaffirmé les relations privilégiées qu’entretiennent Alger et Moscou depuis que l’Union soviétique a appuyé les indépendantistes algériens lors de la guerre contre l’ancienne puissance coloniale française (1954-1962). Selon la présidence française, Paris et Alger sont toujours « en discussion pour trouver une date qui puisse convenir » à la venue très attendue du président algérien en France.

D’abord programmée d’abord début mai, la visite d’Abdelmadjid Tebboune avait été repoussée à juin, les Algériens craignant que la fête ne soit gâchée par les manifestations du 1er mai contre la réforme des retraites, selon des sources concordantes.

Mais Abdelmadjid Tebboune n’a jamais confirmé sa venue, qui devait consacrer l’embellie entre les deux pays après nombre de crises diplomatiques. « C’est l’énième épisode des relations tumultueuses et complexes qu’entretiennent Paris et Alger », résume le directeur de l’Observatoire du Maghreb à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) de Paris, cité par France 24

L’Algérie, candidate à l’entrée dans le club des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud), préfère peut-être aussi « éviter toute fausse note avec une visite à Paris », poursuit l’expert de l’IRIS. Les Brics veulent se positionner comme une alternative à l’ordre mondial dirigé par l’Occident. Puissance régionale rivale du Maroc, Alger ambitionne ainsi de jouer dans la cour des grands. .