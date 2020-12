Abir Moussi accuse les députés de la coalition gouvernementale et du bloc démocratique de s’être délibérément absentés de la séance plénière ce mardi

La présidente du bloc du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a accusé les députés de la coalition gouvernementale et du bloc démocratique de s’être délibérément absentés de la séance plénière ce mardi. La séance plénière était consacrée initialement à la discussion de la motion présentée par le bloc parlementaire PDL condamnant le terrorisme.

- Publicité-

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook depuis l’hémicycle, Abir Moussi a indiqué que « l’absence des députés du mouvement frériste et leur complice takfiristes et de celui du bloc démocratique, reflète le refus du parlement de demander au gouvernement et à la banque centrale de prendre leurs responsabilités dans la condamnation du terrorisme et la révélation des réseaux de financement étranger des partis ».

« Le parlement qui refuse de dénoncer le terrorisme et d’en tarir les sources, et où siègent des députés qui justifient les crimes terroristes; le chef du gouvernement qui s’emploie lors de sa visite en France de donner une image reluisante du mouvement frériste, sont autant de facteurs confortant l’idée que les institutions de l’Etat œuvrent à blanchir le terrorisme », a dit Abir Moussi.

Elle a accusé le mouvement Ennahdha de « soutenir politiquement le terrorisme et de couvrir les organisations suspectes ».

Une séance plénière était prévue ce mardi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour l’examen d’une motion présentée par le PDL pour demander au parlement de « publier une déclaration condamnant le blanchiment du terrorisme et appeler le gouvernement à tarir ses sources de financement ».

La séance plénière n’a pas pu se tenir faute de quorum. Seulement 48 députés étaient présents lors de la séance plénière.