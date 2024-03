Accès gratuit aux musées, sites et monuments à l’occasion de la fête de l’indépendance célébrée le 20 mars

L’accès aux musées, sites et monuments tunisiens sera gratuit, ce mercredi, qui coïncide avec la célébration du 68ème anniversaire de l’indépendance proclamée le 20 mars 1956.

La gratuité d’entrée concerne les musées, sites et monuments ouverts, relevant de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Ce principe s’applique durant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril), la Journée internationale des musées (18 mai). Les citoyens tunisiens et les étrangers qui résident en Tunisie qui souhaitent découvrir la richesse patrimoniale nationale répartie sur tout le territoire de la République peuvent en bénéficier sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) exploite les différents sites, monuments et musées sur tout le territoire de la République Tunisienne. L’Agence supervise 62 sites archéologiques, monuments historiques et musées dont 8 biens culturels sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.