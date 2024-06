Accès simplifié et unifié aux services de la CNSS en ligne

Les travailleurs non-salariés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qu’ils soient en Tunisie ou résidents à l’étranger, peuvent désormais accéder aux services en ligne de la CNSS à travers la plateforme virtuelle (httpss://tns.cnss.tn/TnsNet) de manière simplifiée et sécurisée en utilisant l’identité numérique « e-Houwiya ».

Selon un communiqué du ministère des affaires sociales, il est possible de payer ses cotisations en ligne et de consulter son relevé de carrière professionnelle à travers la plateforme.

Selon la même source, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la circulaire n°3 du chef du gouvernement datant du 19 janvier 2024 concernant le développement des services administratifs électroniques et l’adoption de l’identité numérique comme mécanisme d’accès unifié, épargnant ainsi aux citoyens la tâche de mémoriser de nombreux noms d’utilisateur et mots de passe difficiles à retenir et à sécuriser.

