’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) s’apprête à lancer un nouveau projet de protection des sols en Tunisie, avec l’annonce que le projet pour la protection et la réhabilitation des sols dégradés en Tunisie (PROSOL) sera achevé le 8 avril 2025.L’Agence allemande de coopération internationale a lancé en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le projet pour la protection et la réhabilitation des sols dégradés en Tunisie « PROSOL » depuis 2019.Le ministère de l’agriculture a été représenté dans le projet, par la direction générale pour la réhabilitation et la préservation des terres et structures agricoles. Il a été mis en œuvre durant cinq ans et demi dans 7 gouvernorats, à savoir Béja, Jendouba, Siliana, le Kef, Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine.Le projet de « PROSOL » vise principalement à aider les jeunes agriculteurs à adopter les meilleures pratiques pour la protection des sols et la réhabilitation des terres dégradées, ainsi qu’à faciliter l’accès aux outils de financement et à améliorer le cadre réglementaire.Le projet a apporté un soutien important aux efforts de l’État tunisien et à la Stratégie pour la réhabilitation et la préservation des terres agricoles.La mise en œuvre du projet a nécessité l’intégration d’approches innovantes, de compétences techniques, de connaissances et de services consultatifs multidisciplinaires, ainsi qu’une gouvernance participative entre toutes les parties prenantes, à l’échelle nationale et régionale, et les groupes cibles dans les domaines d’intervention.



