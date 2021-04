Accidents de la route: Un bilan lourd enregistré pendant le week-end

Neuf personnes ont été tués et 43 autres ont été blessés dans des accidents de la route, survenus le week-end dernier (vendredi, samedi et dimanche), a indiqué, lundi, l’Observatoire national de la sécurité routière.

« Un bilan très lourd », estime l’Observatoire qui précise que la principale cause de ces accidents, qui ont été enregistrés dans plusieurs gouvernorats, sont « le transport de personnes dans des véhicules non prévus à cet effet et une vitesse excessive ».

L’Observatoire de la sécurité routière souligne que le problème du transport des travailleurs agricoles revient, encore et toujours, et ce, en dépit de la promulgation de la loi n° 2019-51 du 11 juin 2019, portant création d’une catégorie de « transport de travailleurs agricoles » et de la publication du décret gouvernemental n° 724-2020 du 31 août 2020 fixant les conditions relatives à l’activité et à l’usage de ce service.

L’Observatoire a, dans ce sens, exhorté l’ensemble du tissu associatif et institutionnel à s’engager activement dans les efforts de sensibilisation des usagers de la route à une plus grande vigilance et à adopter une conduite sage.

L’Observatoire a appelé les journalistes, exerçant dans la presse écrite et audiovisuelle, à le soutenir dans ces efforts de sensibilisation, en accordant une attention toute particulière à la question de la sécurité routière.