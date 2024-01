Accord entre la Télévision Tunisienne et la FTF sur les droits TV des saisons 2023-2024 et 2024-2025

La Fédération tunisienne de football (FTF) annonce, jeudi, avoir conclu un accord avec la Télévision Tunisienne pour l’acquisition et l’exploitation des droits TV des saisons 2023-2024 et 2024-2025.

« Dans le cadre des relations historiques entre la Télévision tunisienne et la FTF, et après avoir achevé toutes les procédures nécessaires, les négociations entre les deux établissements ont été couronnées ce jeudi par la signature d’un contrat d’acquisition et exploitation des droits TV pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, de manière à renforcer la coopération entre les deux parties et de préserver le droit du citoyen de suivre les différentes compétitions organisées par la Fédération sur les chaînes publiques nationales », précise la même source.

