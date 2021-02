Accord entre l’AIEA et l’Iran pour compenser la fin des inspections inopinées

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Iran ont annoncé dimanche un accord qui pourrait limiter l’impact de la décision de Téhéran ne plus autoriser à compter de mardi les inspections inopinées sur des sites nucléaires non déclarés à l’agence.

- Publicité-

Cet accord, qui prévoit que Téhéran tiendra ses principales obligations concernant les sites déclarés prévues par l’accord de Vienne de 2015, « limite dans une certaine mesure » l’impact de la décision de Téhéran de ne plus autoriser les inspections inopinées, a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, à des journalistes à l’aéroport de Vienne au retour d’un voyage à Téhéran.

« Ce dont nous sommes convenus est viable, c’est utile pour combler les divergences que nous avons et cela sauve la situation pour l’instant », a-t-il ajouté.

« Mais, bien sûr, pour avoir une situation stable et durable, il devra y avoir une négociation politique et cela n’est pas de mon ressort. »

L’AIEA continuera « la vérification et la surveillance nécessaires des activités pendant jusqu’à trois mois », lit-on dans un communiqué commun publié par l’agence et l’Iran, qui ne précise pas quelles sont les activités concernées.