Accord sur le remboursement de la dette de 4 pays envers la Libye

En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le ministère des Finances du gouvernement d’unité nationale a annoncé un accord pour un rééchelonnement de la dette du Nicaragua envers la Libye sur une nouvelle base de versements semestriels réguliers et égaux. Cet accord succède à ceux conclus avec la Grenade pour le remboursement d’un prêt de 5 MUSD accordé par la Libye, avec le Monténégro pour le solde d’un prêt de 4 MUSD avant la fin de cette année et celui conclu avec les Seychelles pour le remboursement d’un prêt de 4,5 MUSD.

- Publicité-