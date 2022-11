Adnane Ben Halima et Huawei N.A, pour relever le défi de l’éducation et de la formation professionnelle aux Tics en Afrique

« En Afrique, le potentiel de développement de l’économie numérique est immense. Pour le moment, elle ne constitue que 19 % des activités économiques et commerciales, contre plus de 47% sur les autres continents. Cependant, celle-ci pourrait générer près de 250 milliards de dollars US de chiffre d’affaires dans les prochaines années ». C’est ce qu’affirme Adnane Ben Halima, Vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, dans une interview publiée par Africanmanager.

Selon Ben Halima, « le secteur devra cependant répondre à trois grands défis : l’éducation et la formation de la jeunesse africaine aux TICs ; le développement de l’infrastructure numérique et enfin, le développement des ressources humaines afin de faire évoluer les systèmes locaux ».

Et le Vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, d’estimer que « d’un point de vue plus économique, l’implication des États afin de faciliter l’accès aux devises pour les populations africaines s’impose également comme une nécessité pour le développement de l’économie numérique. L’accès aux devises constitue, en effet, un prérequis majeur à la réalisation de paiements en ligne, essentiels à l’acquisition de licences ou d’espaces de stockage pour la création de start-ups et, in fine, de richesse ».