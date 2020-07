Aéroport Tunis-Carthage : Un agent testé positif au coronavirus

Un agent de services relevant de la compagnie aérienne tunisienne a été testé positif au coronavirus, a annoncé dimanche l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Dans un communiqué rendu public, l’OACA a précisé que les résultats des analyses effectuées en coordination avec les services concernés au ministère de la santé ont confirmé la contamination de cet agent par le coronavirus.

L’OACA a souligné que la personne contaminée a été mise en quarantaine et transférée vers un centre de covid-19 pour recevoir les soins nécessaires.

En coordination avec l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, l’OACA a décidé d’effectuer des analyses au profit de tout le personnel travaillant à l’aéroport et ce à partir du lundi, 27 juillet.

Le protocole sanitaire lancé depuis l’ouverture des frontières est toujours en vigueur en plus d’un renforcement de contrôle sanitaire prévue afin d’assurer la sécurité et la bonne santé de tout les citoyens.