Coronavirus : Les signes d’une sixième vague se confirment

Le Comité scientifique de lutte contre le coronavirus a appelé, lors de sa réunion périodique tenue, mardi, à éviter les rassemblements, à utiliser les moyens de prévention et à aérer les espaces clos pour prévenir la propagation de la covid-19 dont les signes d’une sixième vague se confirment, a déclaré, à la TAP, le président de la commission nationale de vaccination, Hechmi Louzir.

Il a ajouté que la Tunisie a connu, depuis la mi-juin, une hausse des indicateurs épidémiologiques avec l’émergence des sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5, entraînant une augmentation du nombre de contaminations sans l’enregistrement de cas grave.

Selon Louzir, le nombre de cas cumulés au cours des deux dernières semaines s’est élevé à 165 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, appelant les citoyens à recevoir les doses de rappel vaccinal (troisième et quatrième) pour prévenir l’infection et résister au virus.

Lors de sa réunion, le comité scientifique a relevé le non respect des protocoles sanitaires, notamment le port de masque de protection, et la montée des réticences face aux doses de rappel supplémentaires de vaccins anti-COVID-19 qui contribuent à réduire le nombre de cas graves chez les personnes fragiles du fait de leur âge ou en raison de maladie chronique.

Il est à noter que le taux de positivité des tests Covid en Tunisie au cours de la semaine allant du 27 juin 2022 au 3 juillet en cours a dépassé 46 %. 48 décès et 13 mille 947 nouvelles infections ont été recensés au cours de la même période.