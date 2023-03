Affaire Ben Salem: Mandat de dépôt contre un colonel à la Douane

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Gabès, a indiqué au correspondant de Mosaïque FM, ce mercredi 8 mars 2023, que le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt contre l’ancien ministre de l’Agriculture, Mohamed Ben Salem et un colonel à la douane à la retraite.

Il a ajouté que l’enquête continue avec Ahmed Laameri et Ali Ellafi.

A noter que le juge d’instruction a entamé, hier mardi 7 mars, l’audition de Mohamed Ben Salem à l’hôpital pour des accusations de formation d’une bande dans le but d’organiser une traversée illicite des frontières et aussi pour détention de devises dont l’origine est inconnue et pour non respect de la loi de change.

L’enquête dans cette affaire concerne aussi l’ancien député au Parlement et membre du Conseil de la choura au mouvement Ennahdha, Ahmed Laameri et l’activiste politique Ali Ellafi en plus de deux autres accusés dont le colonel à la Douane à la retraite

Notons que le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Gabès a émis, hier mardi 7 mars, un mandat de dépôt contre l’ancien ministre de l’Agriculture, Mohamed Ben Salem.

Le juge a auditionné Ben Salem au CHU Habib Bourguiba à Sfax pour les accusations portées contre lui.