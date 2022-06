Affaire de l' »appareil secret » d’Ennahdha: « Des accusés en fuite et leur domicile inconnu », selon les avocats de la défense

Le collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi a indiqué qu’un certain nombre de prévenus dans l’affaire dite de l’ »appareil secret » d’Ennahdha, y compris Ridha Barouni et Mustapha Khedher, sont en fuite et leur domicile inconnu.

Ces deux derniers font l’objet d’une interdiction de voyager émise en février dernier, selon le collectif de défense qui a tenu, mercredi, une conférence de presse.

D’après Me Imen Gzara, membre du collectif de défense de Belaid et Brahmi, 34 prévenus dans cette affaire sont actuellement soumis à une interdiction de voyager, dont le président d’Ennahdha Rached Ghannouchi.

