Affaire des déchets italiens: la Cour d’appel reporte le procès au 22 juin

Les accusés dans l’affaire de l’importation des déchets italiens via le port de Sousse, ont comparu, mardi, devant la Chambre d’accusation de la cour d’appel de Sousse qui a décidé de reporter de nouveau l’examen de l’affaire à la date du 22 juin 2021, a indiqué le porte-parole officiel de la Cour d’appel de Sousse, Hédi Khessib.

Il a précisé, dans une déclaration à l’Agence TAP, que la décision de reporter le procès intervient suite à une requête formulée par le comité de défense des accusés afin de mieux « examiner le dossier de l’affaire ».

La même source a ajouté que la Chambre d’accusation a décidé également de prolonger de quatre mois la période de détention provisoire de 6 accusés dans cette affaire et a refusé la requête de libération formulée par les avocats de défense.

Pour rappel, 26 accusés ont été auditionnés par le juge d’instructions du tribunal de première instance de Sousse, saisi de l’affaire, dont six en détention provisoire et 19 mis en liberté tandis qu’un accusé, le propriétaire de la société ayant importé les déchets italiens, a pris la fuite et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Après audition, le tribunal de première instance de Sousse a porté des accusations à 21 personnes et émis des mandats de dépôt contre six accusés dont l’ancien ministre de l’environnement et des affaires locales démis de ses fonctions.