Affaire du complot contre la sûreté de l’Etat: Six accusés en grève de la fin

Six accusés dans l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’Etat » ont annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, leur entrée en grève de la faim, à deux jours de la deuxième audience prévue vendredi 11 avril.

Dans une déclaration commune publiée par leurs avocats, les six détenus en question ont exprimé leur refus de participer à un « processus judiciaire dépourvu des garanties élémentaires d’un procès équitable », dénonçant notamment le recours à la visioconférence pour les audiences, qu’ils rejettent catégoriquement.

Selon la même déclaration, il s’agit de Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi, Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi et Jawhar Ben Mbarek, ce dernier étant en grève de la faim depuis le 30 mars dernier.

Les signataires appellent les forces vives nationales, les organisations de la société civile et toutes « les âmes libres à élever leur voix » contre ce qu’ils qualifient d’ »instrumentalisation de la justice à des fins politiques », selon la même source.

Rappelons que le tribunal de première instance de Tunis a décidé, fin mars, que les audiences du mois d’avril devant la cinquième chambre du pôle judiciaire antiterroriste se tiendraient par visioconférence.

Une décision similaire avait déjà été prise pour les audiences de mars, y compris la première audience de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’Etat » le 4 mars dernier. Cette décision avait alors suscité de nombreuses réactions de rejet de la part des prévenus, de leurs avocats, ainsi que de divers acteurs politiques et de la société civile.

Les avocats de la défense avaient exigé la suspension des audiences à distance, réclamant la présence physique des accusés et des témoins dans la salle d’audience.

Lors de l’audience du 4 mars, la chambre pénale spécialisée dans les affaires de terrorisme avait décidé de reporter l’examen du dossier au 11 avril 2025 et de rejeter les demandes de libération des détenus.

- Publicité-