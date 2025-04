Affaire du complot : La date du procès fixée, ce sera le 18 avril

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme au Tribunal de première instance de Tunis a fixé, vendredi soir, la date du 18 avril pour le procès des accusés dans le dossier du complot contre la sûreté de l’Etat, dans lequel un certain nombre d’avocats, d’hommes politiques et d’hommes d’affaires ont été mis en examen, en détention ou en liberté, rapporte Diwan fm.

La prochaine audience devrait être consacrée à l’interrogatoire des accusés en état d’arrestation.

Un certain nombre d’accusés en prison ont refusé de comparaître devant la juridiction, insistant sur un procès contradictoire.

