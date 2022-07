Affaire Tunis-Carthage: Les huit Subsahariens en liberté provisoire

Chambre correctionnelle au Tribunal de première instance de Tunis a accepté la demande de libération de huit Subsahariens, déférés suite aux incidents qui ont eu lieu, la semaine dernière, à l’aéroport international Tunis-Carthage, rapporte Mosaïque fm citant des sources bien informées.

L’examen de l’affaire est renvoyé à une date ultérieure à la demande de la défense.

Le ministère public au Tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt contre les huit accusés et les a traduits devant la Chambre correctionnelle pour constitution d’association dans le but d’agresser des personnes et de porter atteinte aux biens publics, ainsi que pour l’agression d’un agent public, durant l’exercice de ses fonctions.