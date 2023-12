Afrique du Sud: 3500 emplois menacés par la fermeture de deux usines d’ArcelorMittal

2024 va commencer de la pire des manières pour les salariés d’ArcelorMittal en Afrique du Sud. Deux usines vont fermer dès le mois de janvier. Le patron sud-africain de l’entreprise avait déjà mis en garde contre des salaires trop importants et une demande locale en acier, en baisse de 20% sur 7 ans. Les résultats de l’entreprise n’étaient pas bons. Mais deux autres facteurs fragilisent ArcelorMittal. La crise de Transnet d’abord, l’entreprise publique du fret. Le réseau ferré est constamment dégradé à cause des vols de câbles et du manque de maintenant. Les ports sont aussi congestionnés à cause d’une mauvaise organisation.

La deuxième crise est celle de l’électricité. Eskom, l’entreprise publique sud-africaine, multiplie les délestages, les coupures, pour éviter l’implosion du réseau électrique. Cette semaine, l’électricité est coupée jusqu’à 12 heures par jour.

Kobus Verster, le patron d’ArcelorMittal, a eu des mots durs contre le gouvernement : « Il est clair que sa mauvaise gestion des entreprises publiques fait des victimes ». Pour ArcellorMittal, il ne reste plus qu’à préserver les 6 000 emplois restants.

