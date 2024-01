Afrique du Sud : Consultation sur la politique nationale de l’emploi (NEP)

Les consultations internes du gouvernement sud-africain sur la politique nationale de l’emploi (NEP) sont terminées et et leurs conclusions seront soubises à l’avis du public.

La NEP vise à favoriser une croissance de l’emploi tirée par la demande. La NEP devrait fournir un cadre général pour les questions d’emploi, y compris la politique nationale de migration de la main-d’œuvre (NLMP). La NLMP et le projet de loi sur les services de l’emploi (ES) sont actuellement examinés par les législateurs au Parlement.

Le ministère de l’emploi et du travail et le ministère de l’intérieur (DHA) travailent actuellement sur la législation – la politique nationale de migration de la main-d’œuvre (NLMP) va répondre de manière décisive au défi que représente l’emploi des étrangers.

« Je ne peux que lancer un avertissement aux employeurs qui continuent d’employer des sans-papiers et leur demander de cesser de le faire, car ils ne font qu’attiser les problèmes pour l’avenir. Le chômage des jeunes est un défi national majeur qui nécessite des réponses urgentes et coordonnées de notre part à tous pour y remédier », a déclaré le ministre sud-africain de l’Emploi.

Le ministre s’exprimait lors d’une séance d’information destinée aux employeurs qui s’est tenue au Digital Hub, situé dans le parc industriel de Botshabelo. Le Digital Hub vise à combler le fossé numérique entre les habitants du township et à doter les jeunes des compétences et des connaissances nécessaires pour les préparer à la quatrième révolution industrielle.

