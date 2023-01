Afrique du Sud : Crise de l’électricité et risque de pénuries alimentaires

La crise de l’électricité qui sévit en Afrique du Sud a causé la mort de 40 000 poulets dans une exploitation avicole du nord-ouest du pays. Les volatiles ont suffoqué.

« Après le délestage, le courant est revenu, mais les volts dans la maison n’étaient pas suffisants. L’ordinateur a un système de protection contre les défaillances de phase intégré, mais les générateurs ne se sont pas mis en marche, car l’entreprise publique Eskom avait remis le courant. Il y avait donc de l’électricité, mais pas assez de volts, alors l’ordinateur s’est éteint. Le système de ventilation a alors cessé de fonctionner et les poulets sont morts asphyxiés », explique le propriétaire de la ferme Frangipani Boerdery.

Il ne cache pas son ras-le-bol et sa crainte des pénuries alimentaires que ces coupures d’électricité à répétition risquent d’engendrer. Ces coupures ont atteint des records depuis l’année dernière, allant jusqu’à plus de 11 heures par jour.

« Nous voulons produire de la nourriture pour la nation, nous voulons donner du travail aux gens, mais c’est impossible de faire fonctionner une ferme avec du diesel. On ne peut pas continuer comme ça. Cela coûte beaucoup d’emplois et je ne pense pas que ce soit durable. Ce n’est plus possible. Même lorsque nous avons de l’électricité, la quantité est trop aléatoire », ajoute-t-il.