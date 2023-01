Afrique du Sud : des trains médicaux renforcent les services de soins de santé mentale dans les communautés rurales

20 ans après sa mise en service, le train médical Phelophepa de Transnet continue de fournir ses prestations de soins de santé mentale pour les communautés rurales en Afrique du Sud.



Ils sont deux trains détenus et gérés par Transnet circulent de janvier à octobre, soit environ 35 à 36 semaines par an, et visitent tous les quinze jours une communauté rurale différente dans les quatre provinces sélectionnées.



Les deux trains comptent 19 voitures entièrement rénovées et équipées, conçues et construites sur mesure par Transnet Engineering, une division opérationnelle de Transnet SOC Ltd. Plus de 40 employés permanents ainsi que de nombreux étudiants en dernière année de psychologie et des bénévoles de la communauté travaillent sur les trains.



Selon Mme Pukwana, psychologue, l’équipe du train ciblent principalement les interventions préventives auprès des adolescents, en traitant des questions telles que la toxicomanie, la sexualité, l’anxiété, les traumatismes et le deuil. L’orientation professionnelle et le conseil familial sont d’autres domaines d’intervention importants.



« Les adolescents se posent des questions sur le monde qui les entoure. Ils ne peuvent pas parler à leurs parents de l’abus de substances ou de leur curiosité pour les drogues ou le sexe. Nous voulons être les adultes à qui les enfants peuvent se confier sans horreur ni jugement et être un espace sûr pour eux, mais nous apprenons également aux adultes la manière de parler à leurs enfants », a déclaré Mme Pukwana.



La promotion de la santé mentale est l’un des principaux objectifs de l’équipe, un sujet négligé par la plupart des gens. Il est essentiel de combattre les stéréotypes qui entourent les maladies mentales et d’informer les populations sur les moyens d’obtenir de l’aide. « La psychologie n’est pas vraiment connue. Les communautés n’ont pas de psychologues », explique Mme Pukwana.