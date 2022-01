Afrique du Sud : Le Parlement en proie à un violent incendie

Une partie du toit du Parlement sud-africain au Cap s’est effondré dimanche dans un violent incendie qui n’était toujours pas été maîtrisé par les dizaines de pompiers sur place après huit heures d’un combat difficile contre les flammes.

- Publicité-

Aucune victime n’a été signalée mais le bâtiment historique qui abrite une précieuse collection de livres et la copie originale du premier hymne national en Afrikaans, « Die Stem Suid-Afrika » (La voix de l’Afrique du Sud) chanté pendant l’apartheid, est déjà gravement endommagé.

« Le toit de l’ancien bâtiment abritant l’Assemblée nationale s’est effondré, il n’en reste rien », a déclaré à la presse le responsable des services de sécurité et de secours de la Ville, Jean-Pierre Smith. « L’ensemble a subi d’importants dégâts provoqués par la fumée et l’eau », a-t-il ajouté, déclarant que « l’incendie n’est pas maitrisé ».

Le feu a démarré vers 05H00 (03H00 GMT) dans l’aile la plus ancienne de l’édifice achevée en 1884, aux salles recouvertes de bois précieux et où siégeaient auparavant les parlementaires. L’origine de l’incendie n’est pas connue, « une personne a été arrêtée et est en train d’être interrogée », a déclaré le président Cyril Ramaphosa qui s’est rendu sur place.

Le feu s’est ensuite propagé dans les parties les plus récentes aujourd’hui en service. « Les pompiers tentent actuellement de maîtriser l’incendie dans la nouvelle aile, où le feu a touché l’actuelle salle de l’Assemblée nationale », a déclaré le porte-parole du Parlement, Moloto Mothapo, lors d’une conférence de presse en ligne.