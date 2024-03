Afrique du Sud : Une croissance marginale de 0.1% au 4ème trimestre 2023

A quelques mois des élections nationales et provinciales qui auront lieu en mai, l’économie de l’Afrique du Sud enregistre des hauts et des bas.

Ces données signifient qu’elle a évité de justesse une récession technique après une contraction de 0,2 % au troisième trimestre, note AfricaNews.

Pour l’ensemble de l’année 2023, la croissance s’est établie à 0,6 %, conformément aux prévisions du Trésor national.

La stagnation de la croissance économique et les niveaux élevés de chômage figurent en tête de liste des préoccupations des électeurs.

Une présentation de Statistics South Africa a montré que six industries ont apporté une contribution positive au quatrième trimestre, les transports, l’exploitation minière et la finance ayant propulsé la croissance. Quatre ont eu une contribution négative.

Le statisticien général Risenga Maluleke a déclaré que la composition de l’économie avait changé depuis 1994, la finance et les services publics ayant pris le pas sur l’industrie manufacturière en tant que moteurs de la croissance au cours de l’ère démocratique.

L’inefficacité de la compagnie nationale d’électricité Eskom et de l’opérateur portuaire et ferroviaire Transnet continue d’étouffer la croissance, tandis qu’une crise du coût de la vie a comprimé les dépenses de consommation.

