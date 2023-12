Afrique du Sud : Vague de chaleur inédite

En Afrique du Sud, les habitants sont confrontés à une vague de chaleur accablante qui balaie le pays.

A Johannesburg, les habitants se disent épuisés par cette chaleur extrême qui les empêche de vaquer à leurs occupations quotidiennes.

Alors que les températures ont grimpé en flèche au cours des deux dernières semaines, principalement en raison de l’augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, les secours sont sur-sollicités, comme l’explique le porte-parole des services d’urgence de Johannesburg : « Dans la ville de Johannesburg, la majorité des quartiers sont informels. Dans ces zones, il y a des cours d’eau, si bien que lorsque nous avons des vagues de chaleur, nous sommes confrontés au problème des jeunes et des enfants qui essaient de jouer à côté de ces cours d’eau. La plupart des personnes âgées sont sous traitement et peuvent être vulnérables à l’épuisement par la chaleur et aux insolations. »

Depuis des années, les scientifiques et les militants mettent en garde contre les conséquences de l’augmentation des niveaux de gaz à effet de serre libérés dans l’atmosphère. Ces avertissements sont de nouveau adressés à la COP28, qui se tient actuellement à Dubaï.

Liesl Dyson, professeur de météorologie à l’université de Pretoria explique que »le phénomène que nous observons n’est pas dû à la variabilité naturelle, ni aux effets d’El Niño, mais à l’augmentation des gaz à effet de serre. » La scientifique alerte sur l’augmentation de la température de la Terre : »si nous ne faisons rien, cela va mettre en péril l’humanité ».

Les émissions mondiales de combustibles fossiles devraient atteindre un niveau record d’environ 37 milliards de tonnes de dioxyde de carbone cette année, soit 1,1 % de plus qu’en 2022.

- Publicité-