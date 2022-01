Afrique- IATF 2021: 42,1 milliards de dollars d’accords commerciaux

La Foire commerciale intra-africaine a été la première grande conférence panafricaine à s’être déroulée quasi normalement depuis le début de la pandémie. `

L’événement a réuni plus de 10 000 participants inscrits, dont des chefs d’entreprise, des hauts fonctionnaires et sept chefs d’État en exercice, avec une représentation de 59 pays.

Organisé par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) en collaboration avec l’Union africaine (UA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, il avait pour thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie ».

Lors de la conférence, l’équivalent de 42,1 milliards de dollars d’accords commerciaux et d’investissements ont été signés. Cette valeur record est le résultat de plus de 500 accords au cours du programme riche et varié de sept jours d’échanges entre entreprises, entre entreprises et gouvernements et entre gouvernements, d’expositions, de sessions de conférences sur le commerce et l’investissement, etc.

L’IATF 2021 a ainsi dépassé son objectif préétabli de 40 milliards $, allant bien au-delà des 32 milliards $ de transactions conclues lors de la première édition au Caire, en Égypte, en 2018. Les dirigeants africains sont optimistes quant à la capacité de la ZLECAf à libérer le potentiel économique du continent.