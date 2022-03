Afrique: L’Alliance pour l’entrepreneuriat est lancée

Un groupe d’institutions africaines, européennes, multilatérales et bilatérales a inauguré l’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique. Cette initiative a pour objectif de soutenir le secteur privé, l’entrepreneuriat et le développement des PME à travers le continent.

Ses promoteurs en sont convaincus, l’« Alliance permettra de mettre en commun et d’orienter les ressources techniques et financières de ses membres », et ce afin d’améliorer le climat des affaires en Afrique et de soutenir le développement et la réussite des PME, des entreprises détenues par des femmes et des jeunes entrepreneurs. Outre ses membres initiateurs, l’Alliance entend associer des banques de développement multilatérales et bilatérales, des bailleurs bilatéraux et des banques de développement nationales africaines.

Les membres fondateurs de l’Alliance sont les suivants : la BAD (Banque africaine de développement ; la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ; la BEI (Banque européenne d’investissement. Sans oublier l’Association des institutions européennes de financement du développement (EDFI) ; le Trésor français ; la Société financière internationale (SFI, Banque mondiale) ; et Proparco, la branche de l’AFD (Agence française de développement) dédiée au secteur privé.