Afrique : Le dinar libyen demeure la monnaie la plus forte du continent

Le dinar libyen est la monnaie la plus précieuse en Afrique (1 USD = 1,43 LYD), devant celui de la Tunisie (1 USD = 2,90 TND) et le Cédi ghanéen (1 USD = 5,75 CEDI).

Malgré le conflit qui fait rage sur son territoire depuis la mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Syrte, Mouammar Kadhafi, le dinar libyen est demeure toujours la monnaie la plus forte d’Afrique. Il a gagné en force, ces derniers temps, grâce à la politique monétaire stricte mise en place par la banque centrale du pays.

En Libye, la CBL (banque centrale libyenne) a mis sur pied un programme qui n’autorise que la vente d’un nombre limité de dollars à ses citoyens. En outre, sa force a augmenté régulièrement après la réouverture des ports et des champs pétroliers précédemment bloqués. Cela a permis d’augmenter les recettes en dollars du pays pour les ventes de pétrole. 1 USD = 1,43 LYD. Il arrive devant le dinar tunisien, qui est la deuxième monnaie la plus précieuse produite par le continent africain (1 USD = 2,90 TND).

Le pays au PIB par habitant le plus élevé en Afrique de l’Ouest occupe la 3ème place de ce classement. En plus du PIB, les programmes de dépenses du gouvernement et la croissance de l’emploi ont permis à la monnaie de rester forte en Afrique (1 USD – 5,75 CEDI), devant le dirham marocain. Monnaie interdite d’exportation, le Dirham marocain est également la monnaie utilisée dans le Sahara Occidental (1 USD = 9,87 MAD).