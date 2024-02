Afrobasket-2025 (Fenêtre1) : Le cinq national entame un stage de préparation à Ain Draham

La sélection tunisienne de basket-ball effectuera à partir de ce vendredi un stage de préparation qui se poursuivra jusqu’au 15 février à Ain Draham en prévision de la première fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket-2025, prévu 23 au 25 du même mois à la salle de Monastir.

Le sélectionneur national, Mehdy Mary, a convoqué à cet effet 15 joueurs pour prendre part à ce stage. Il s’agit de Omar Abada, Ahmed Addami, Mortadha Ben Taher, Béchir Ben Yahia, Zied Channoufi, Lassaad Chouaya, Achraf Gannouni, Mokhtar Ghayaza, Joakim Haddad, Jawhar Jawadi, Bassem Khalifa, Firas Lahiani, Oussama Marnaoui, Houssem Mhamli et Mohamed Fares Ochi.

A l’issue de ce stage, le cinq national disputera un tournoi international au 15 au 20 février à Monastir ponctué par deux matches amicaux face à l’Ouganda et le Cap-Vert, avant d’attaquer le tournoi qualificatif à l’Afrobasket qui réunira les sélections de Tunisie, d’Angola, de Guinée et du Kenya dans le cadre du groupe E.

La salle de Monastir accueillera également les qualifications du groupe B mettant en lice les équipes du Cap-Vert, d’Ouganda, du Nigeria et du Maroc ou de Libye (ces deux derniers doivent disputer un tour préliminaire les 18 et 20 février, à la même salle).

Rappelons que 20 équipes réparties en cinq groupes de quatre équipes chacun prennent part aux éliminatoires de l’Afrobasket-2025. Chaque équipe jouera deux fois contre chaque adversaire de son groupe dans un format “tournoi” sur trois fenêtres, qui auront lieu en février et en novembre 2024 et en février 2025.

A l’issue de ces éliminatoires, les 16 meilleures équipes d’Afrique disputeront la phase finale de l’AfroBasket 2025.

Voici le programme des matches des groupes E et B:

Salle de Monastir

23 février 2024

11h00 : Cap-Vert – Ouganda (Gr B)

14h00 : Nigeria – (Maroc ou Libye) (Gr B)

17h00 : Tunisie – Kenya (Gr E)

20h00 : Angola – Guinée (Gr E)

24 février 2024 :

11h00 : Ouganda – Nigeria (Gr B)

14h00 : Kenya – Angola (Gr E)

17h00 : Guinée – Tunisie (Gr E)

20h00 : (Maroc ou Libye) – Cap-Vert (Gr B)

25 février 2024 :

11h00 : Guinée – Kenya (Gr E)

14h00 : (Maroc ou Libye) – Ouganda (Gr B)

17h00 : Tunisie – Angola (Gr E)

20h00 : Cap-Vert – Nigeria (Gr B)