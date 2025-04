La 15ème édition du Salon International de l’Agriculture Biologique et de l’agroalimentaire «Bio-Expo 2025 » se tiendra du 17 au 19 avril courant, au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), avec la participation de plus de 100 exposants.

Organisé par la société « International fairs and exhibitions Tunisia », (IFE-Tunisia), en collaboration avec la Direction Générale de l’Agriculture Biologique, le salon sera l’occasion pour les producteurs et les transformateurs du secteur de l’agriculture biologique de présenter leurs produits à un large public de professionnels et de consommateurs, selon les organisateurs.

Il constitue « un espace pour renforcer les liens entre producteurs, agriculteurs et experts venus des différentes régions du pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de partenariats et en élargissant les réseaux de relations à l’échelle nationale et internationale ».

L’objectif de ce salon est de promouvoir le secteur biologique en Tunisie et d’anticiper les évolutions du marché local et euro-méditerranéen, en favorisant le dialogue avec les agriculteurs, producteurs, transformateurs et décideurs.

En marge du salon, des conférences animées par des experts de renommée dans le secteur de l’agriculture biologique, seront organisées ainsi que des ateliers de sensibilisation pour les élèves afin de les initier à l’importance des produits biologiques pour leur santé. Un concours de dégustation pour la meilleure huile d’olive biologique « Dido Kids » vise à développer la culture de la qualité dès leur jeune âge.

