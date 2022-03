Agriculture: La culture hors-sol, axe du futur en Tunisie!

Dans le cadre du projet de coopération internationale Helios, l’Union tunisienne des agriculteurs de l’agriculture et de la pêche a organisé une formation des jeunes aux techniques de l’agriculture hors sol comme secteur porteur de l’économie tunisienne, et ce en présence de représentants de l’Union européenne « Syndicat et société civile ».

La technique de culture hors sol consiste à utiliser tout moyen qui ferait pousser et développer des plantes sans les planter dans le sol comme milieu de culture, où les plantes sont cultivées isolément du sol tant que le système mis en œuvre permet d’apporter aux plantes la quantité d’eau et de nutriments nécessaires à la croissance.

En fait, il s’agit d’un système suivi pour faire pousser des plantes dans un environnement autre que le sol naturel avec des solutions nutritives irriguées au lieu de l’eau ordinaire. En outre, il est possible d’utiliser un matériau solide tel que le gravier et le sable, mais aucun autre matériau solide ne pourrait être utilisé, comme dans les fermes hydroponiques, et pour l’agriculture hors sol, dont la culture hydroponique, l’agriculture aérodynamique et l’agriculture utilisant des environnements.

Une culture en quête d’une volonté politique !

Dans ce contexte, le responsable de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche Abdel Majid Ezzar a appelé, à l’occasion de cette nouvelle expérience de culture hors sol qui se fait pour la première fois en Tunisie, à la nécessité d’une volonté politique pour placer l’agriculture au centre des préoccupations économique locales, soulignant que la souveraineté alimentaire exige la production d’aliments de base indépendamment de tous les pays.

Il a ajouté que la crise de Covid19 puis la crise de la guerre en Ukraine ont prouvé que « nous devons être vigilants », exprimant sa confiance dans la capacité de la Tunisie à atteindre l’autosuffisance dans le cas où une stratégie et un programme appelés « Atteindre l’autosuffisance alimentaire » seraient développés.

Selon les experts du domaine agricole, la culture hydroponique repose sur la maîtrise scientifique des contrôles de la fertilisation, de l’aération, de la salinité et de l’acidité de l’eau, car cette technique vise à atteindre la productivité maximale possible par unité d’eau et par unité de surface.

Les changements climatiques, les catastrophes naturelles et l’expansion urbaine sont parmi les principales raisons qui poussent l’agriculteur à adopter de telles techniques.

Par ailleurs, la culture hors sol est divisée en trois sections selon le milieu dans lequel poussent les racines des plantes. La première méthode est appelée « aéroponie » dans laquelle on s’appuie sur des tubes en plastique, des colonnes à anneaux multiples dans lesquelles les plantes suspendent leurs racines dans l’air à l’intérieur des tubes. La solution nutritive leur parvient au moyen d’un arroseur qui fonctionne régulièrement et donne des pulvérisations qui hydratent les racines.

Parmi les obstacles qui limitent la diffusion de cette méthode, figurent les coûts élevés de sa mise en place, en en plus de la nécessité de fournir des conditions environnementales bien déterminées pour obtenir une bonne production.

« Culture hydroponique »

Quant à la seconde méthode, elle est représentée par la « culture hydroponique », qui se caractérise par le fait que les racines des plantes ne sont pas entourées de parties solides, mais poussent plutôt dans un milieu aqueux qui contient tous les nutriments. Pour la stabilisation de la plante, elle se fait par des supports. Quant à l’oxygène, il est apporté par ventilation artificielle. L’une des difficultés qui freinent la diffusion de cette méthode est la nécessité d’une ventilation continue de la solution nutritive et de son renouvellement à intervalles rapprochés.

La troisième méthode est la « culture dans un substrat ». Ces substrats alternatifs peuvent être organiques, comme les résidus de plantes, ou inorganiques, comme le gravier et la laine de roche.

La technique de culture hors sol est l’une des technique utilisées dans la permaculture et qui contribue à la production de plantes plus saines et exemptes d’éléments nocifs avec la production de cultures dans différentes saisons en plus de son avantage dans la maîtrise des ressources en eau et en engrais.

Légumes et fruits comme les concombres, les tomates, les courgettes et les fraises, les plantes à feuilles comme la laitue, le cresson et le persil, les plantes aromatiques comme la menthe, le basilic et la marjolaine, les plantes médicinales comme le cumin, le romarin, la nigelle et l’hibiscus, et les arbres fruitiers nains comme car les pommes, les citrons et les mangues sont cultivés dans ces systèmes.