Agriculture: Le réaménagement du barrage d’El Aroussia permettra une meilleure exploitation des ressources en eau

Le réaménagement du barrage d’El Aroussia situé dans le gouvernorat de la Manouba sur l’oued Medjerda permettra d’optimiser l’exploitation des ressources d’eau disponibles, garantir une bonne qualité de l’eau et faciliter l’entretien et la maintenance du barrage, a indiqué, mercredi, le sous- directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques, au ministère de l’Agriculture, Fayçal Khémiri.

Le projet de réhabilitation et de réaménagement de ce barrage construit en 1954 est piloté par la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques. Son coût s’élève à 66 millions de dinars financés par l’Etat et la Banque Allemande pour le développement et la reconstruction (KFW), a-t-il encore indiqué, en marge d’une visite organisée par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à quelques ouvrages hydrauliques.

Toujours selon lui « les travaux de ce projet lancés en décembre 2020 enregistrent un taux d’avancement de 55%, malgré les difficultés techniques rencontrées ».

Le barrage « El Aroussia » est un ouvrage conçu pour la déviation des eaux lâchées du barrage de Sidi Salem vers le canal Medjerda-Cap Bon pour approvisionner les réservoirs de la SONEDE et les commissariats régionaux au développement agricole dans les gouvernorats de Tunis, Nabeul et Ben Arous, a rappelé Fayçal Khémiri.

