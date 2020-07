Agriculture ; Transfert du dossier de corruption concernant la détention de quantités de thon rouge périmé, à Sfax

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Oussama Lakhriji a ordonné, vendredi, le transfert au procureur de la République du dossier de corruption dans le commissariat régional de Sfax pour poursuivre toute personne impliquée dans la détention et l’utilisation de 1500 kg de thon rouge saisis impropres à la consommation et au sujet desquels une autorisation de destruction avait été émise, vu les risques qu’ils présentent pour la santé du consommateur.

Cette décision vient à la suite du parachèvement de l’enquête administrative menée par les services du commissariat régional au développement agricole à Sfax, selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère de l’Agriculture.

Le département ministériel tient, selon le ministre, à consacrer la suprématie de la loi et à préserver la transparence des transactions des différentes structures, à travers les redditions, affirmant qu’il va prendre les mesures nécessaires contre tout contrevenant.

Le tribunal de première instance à Sfax 1 a ordonné, mercredi dernier, la garde à vue de deux fonctionnaires (président de l’arrondissement au commissariat régional au développement agricole, à Sfax et un médecin vétérinaire) et d’un intermédiaire en raison de la non exécution de la décision de destruction de la quantité de thon périmé et sa réintroduction dans les circuits de distribution.

L’équipe de la garde maritime de Sfax s’est engagée à mener des recherches à l’encontre de l’ensemble des personnes précitées, suite à la détention par un fonctionnaire de la marchandise en question et la participation à cette affaire, selon les dires du porte-parole des tribunaux de Sfax et le premier assistant du procureur général à la cour de cassation, Mourad Turki dans une déclaration à l’agence TAP.