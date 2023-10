Ahmed Hachani en visite en Algérie cette semaine

Le chef du Gouvernement Ahmed Hachani s’apprête à se rendre mercredi 4 octobre à Alger dans le cadre de sa première visite officielle à l’étranger depuis sa nomination en août dernier par le président Kais Saied pour succéder à Najla Bouden.

Le quotidien Assabah a précisé dans son édition de ce lundi 2 octobre 2023, que Hachani présidera lors de cette visite la 22ème session du la Haute Commission mixte tuniso-algérienne, qui se poursuivra deux jours durant, aux côtés de son homologue algérien Ayman Abdel Rahman.

Il est prévu que des projets d’investissement conjoints soient annoncés à l’issue de cette réunion et des accords bilatéraux signés dans maints domaines, notamment commercial, douanier, industriel, énergétique, touristique et social, ainsi que dans le domaine de la sécurité et de la coopération militaire, outre les secteurs des transports, des infrastructures, des équipements, de la formation et de l’enseignement supérieur.