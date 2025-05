Aïd al-Adha : Des prix prohibitifs,  cette année

Les prix des moutons de sacrifice sont cette année excessifs, fantaisistes, irréfléchis et inacceptables sur le terrain, a déclaré, président de la Chambre syndicale nationale des bouchers, Ahmed Laamiri.

Des prix allant de 1200 dinars à 1300 dinars et plus (12 kg) sont inacceptables, a-t-il dit dans une déclaration sur Express fm.

Il a souligné que la société Ellouhoum ne dispose pas actuellement d’animaux de sacrifice pour l’Aïd, et qu’il n’y a pas d’initiative de la part du syndicat des agriculteurs ou de l’union des agriculteurs et que seul prévaut le désir de limiter la vente dans les marchés de bétail vif», a-t-il dit.

Il a souligné que les pluies ont eu des répercussions positives et une diminution du prix du fourrage, mais que les prix sont élevés et qu’à un mois de l’Aïd al-Adha, aucun prix n’a encore été fixé.

Il a noté qu’il existe des erreurs concernant la disponibilité des animaux de sacrifice et qu’il n’est plus possible de fournir des animaux de sacrifice en l’espace d’un mois.

Il a également souligné que les prix ne peuvent pas se situer dans une fourchette de 750 dinars.

- Publicité-