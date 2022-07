Aïd Al Adha: Un programme exceptionnel pour le transport des voyageurs

A l’occasion de la fête de l’Aïd Al Adha, le ministère du Transport a mis en œuvre un programme exceptionnel pour le transport des voyageurs entre les villes qui s’étalera du mercredi 6 juillet au mardi 12 juillet 2022.

Le ministère a souligné dans un communiqué publié, mardi, que l’objectif recherché est d’améliorer l’offre en matière de transport terrestre, renforcer les ressources humaines et assurer la mobilité des citoyens dans les meilleures conditions. Et d’ajouter que ce programme a été mis en œuvre en coordination avec les sociétés nationales et régionales du transport terrestre et du transport irrégulier.

La société nationale du transport interurbain (SNTRI) et les sociétés régionales du transport vont assurer 4085 voyages organisés et 1184 voyages supplémentaires sur toutes ses lignes, soit une hausse de 29% par rapport à l’offre globale habituelle.

D’après la même source, ces voyages seront répartis entre la SNTRI avec 553 dessertes organisées et 271 voyages supplémentaires et les réseaux des sociétés régionales du transport avec 3532 voyages organisés et 913 voyages supplémentaires.

Pour les voyageurs de la SNCFT, 78 wagons supplémentaires seront mis en exploitation en cette période de fête, outre les 388 habituellement exploités. En plus des 77 dessertes habituellement organisées sur les lignes ferroviaires entre les régions, la société a programmé 11 dessertes supplémentaires, ce qui portera la capacité d’accueil à 25 mille sièges.



S’agissant des voitures louages, ils ont été exceptionnellement autorisés à circuler dans tout le pays, à partir du mercredi 06 juillet au mardi 12 juillet 2022.

Le ministère a ajouté que près de 152 agents et cadres relevant de la Direction générale du transport terrestre et des directions régionales du transport et l’Agence technique du transport terrestre seront mobilisés pour assurer le bon déroulement du programme.

Un bureau de coordination a été crée au niveau de l’Administration générale des transports terrestres et des directions régionales du transport pour assurer le suivi et le contrôle de la concrétisation du programme.