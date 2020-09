Akuo et ses partenaires remportent le projet solaire de 10 MWp de Gabès

Akuo Energy, HBG Holding et Nour Energy ont signé un accord d’achat d’électricité (PPA) pour un projet solaire de 10 MWp qu’ils ont obtenu lors d’un récent appel d’offres en Tunisie.

Le trio a remporté le projet photovoltaïque (PV) de Gabès en proposant un tarif de 0,12800 TND par kWh (0,0472/EUR 0,0397 USD). En conséquence, ils ont signé un accord de partenariat avec la STEG), a déclaré mercredi le producteur français d’énergie renouvelable Akuo Energy.

Le parc solaire, qui sera installé dans le gouvernorat de Gabès, devrait être opérationnel en 2022 et produire environ 23 GWh d’électricité par an. Il sera équipé de panneaux bifaciaux et de la technologie de suivi solaire.

L’accord d’enlèvement marque l’entrée d’Akuo sur le marché tunisien. L’entreprise française et ses partenaires tunisiens devraient achever le financement du projet l’année prochaine.

La Tunisie vise à faire passer la part des énergies renouvelables dans sa production totale d’électricité de 3 % aujourd’hui à 30 % d’ici 2030. Le pays organise une série d’appels d’offres dans le but d’ajouter 1 GW d’énergies renouvelables en 2017-2020 et 1,25 GW en 2021-2030.