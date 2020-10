Al-Kamour : Interruption des négociations. « La vanne est fermée et nous n’avons pas à nous en faire », disent les sit-inneurs !

Les négociations d’Al Kamour entre l’ équipe de travail dépêchée par le gouvernement et la coordination du sit-in ont été interrompues hier vendredi.

Selon le site « akher kabar online », la pierre d’achoppement tenait à la forme de dépense de l’enveloppe de 80 millions de dinars que le gouvernement s’est engagé à mettre à la disposition de la région tous les ans. La coordination insiste pour en disposer « en application de ce qui est en vigueur dans le programmes de responsabilité sociétale souple au titre des fonds et de l’accélération de la mise en œuvre des investissements et des projets au niveau régional » alors que l’équipe gouvernementale propose que le déboursement de l’enveloppe soit effectué à travers les banques et suivant les procédures régissant l’octroi des prêts.

Le différend a été porté devant la présidence du gouvernement en attendant qu’il y soit statué, a déclaré le porte-parole de la coordination d’El-Kamour, Trak Haddad.

La coordination a indiqué sur sa page officielle, vendredi, que « nous voilà arrivés aux points essentiels, à savoir les 80 milliards et les 1500 emplois dans les compagnies pétrolières ». Et d’ajouter : « Nous ignorons les raisons derrière l’interruption des négociations ; la vanne est fermée et nous n’avons pas à nous en faire » !