Al-Kamour : Les sit-inneurs préconisent un « nouveau partenariat sérieux » avec le gouvernement !

La coordination du sit-in d’Al-Kamour, a affirmé sa « disposition à accueillir , au début de la semaine prochaine, la délégation gouvernementale », assurant que « ses propositions sont prêtes » et qu’elle attend du gouvernement qu’il « applique l’accord du 16 juin 2017 », rapporte Shems fm.

Dans une conférence de presse tenue, vendredi à Tataouine, la coordination a , cependant, réitéré « son attachement à l’application entière et totale des dispositions de l’accord, notamment l’enveloppe de 80 millions dinars au profit du fonds de développement et d’investissement de la région et le recrutement de 1500 jeunes chômeurs dans les compagnies pétrolières du Sahara ».

Un communiqué de la coordination plaide pour « une nouvelle relation et l’instauration d’une coopération et d’un partenariat avec les compagnies pétrolières dans l’intérêt de la région ».

De même il préconise que soit nouée « une nouvelle relation avec le gouvernement autant qu’un nouveau partenariat sérieux et crédible ».