Al-Kamour : Un accord d’une dizaine de points

Selon Mosaïque fm, l’accord signé , vendredi soir, entre le gouvernement et la coordination d’El Kamour comprend une dizaine de points en tête desquels figure le versement de 80 millions de dinars annuels dans le fonds du développement, le lancement de 1000 projets sous forme de crédits avant la fin de l’année 2020, le recrutement immédiat de 215 agents par les compagnies pétrolières en 2020 et de 70 autres en 2021, et de 1000 autres entre agents et cadres par les sociétés de l’environnement lesquelles seront affiliées au ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Au rang des autres points convenus, il convient de relever l’octroi de 100 crédits d’une valeur totale de 2.2 millions de dinars pour le financement des projets, l’allocation de 1.2 million de dinars au profit des associations du développement, 2.6 millions de dinars pour les municipalités de la région et 1.2 million de dinars au profit de l’Union sportive de Tataouine.