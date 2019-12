Alerte météo: Les vents violents persisteront jusqu’à lundi

La situation météorologique pour ce dimanche et demain lundi 23 Décembre 2019, sera caractérisée par des vents forts à très forts sur le Nord et le Centre, dont la vitesse maximale varie entre 60 et 80 km/h, alerte l’Institut National de la Météorologie.

Ces rafales atteindront localement 110 km/h, particulièrement sur les régions côtières du Nord et sur les hauteurs. Des phénomènes locaux de sable seront observés sur le sud.