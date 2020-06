Alerte rouge pour le pétrole de schiste américain

Selon une étude de Deloitte, l’industrie du pétrole de schiste (shale) aux États-Unis a vu ses actifs se déprécier de 300 milliards de dollars au deuxième trimestre. « Alors que les effets du Covid-19 amplifient la pression sur les sociétés de schiste jusqu’en 2020, une vague de dépréciations d’actifs pourrait entraîner, au cours des six à douze prochains mois, la consolidation la plus profonde que l’industrie ait jamais connue » affirme un dirigeant du célèbre cabinet d’audit comme le relève le Financial Times.

Moins rentables que leurs rivaux saoudiens ou russes, les producteurs américains ont vu leur endettement exploser et leurs bénéfices se rétracter comme jamais. « Les conséquences vont être terribles, prévient Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI Asset Management, cité par « Challenges ». Les pétroliers américains ont des assurances qui ne couvrent que 43% de leur production pour 2020 ».

Selon les experts, cette grande fragilité du secteur tient aussi à la forte hausse des coûts de production aux États-Unis. Celle-ci s’explique d’abord par une pénurie de pipelines qui oblige de plus en plus les pétroliers à transporter l’or noir via des camions et des trains, nettement plus onéreux.

A cela s’ajoute un déficit chronique de productivité des puits de pétrole de schiste. Si l’exploitation du shale se révèle peu coûteuse avec des installations très rapides à mettre en place, elle est très sensible aux variations des cours. La plupart des pétroliers doivent ainsi souscrire des assurances contre une baisse trop forte du prix du baril, ce qui explique également le grand nombre de faillites observé ces dernières années.