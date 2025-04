Chute du pétrole: Un expert évoque les impacts sur la Tunisie ?

Alors que les prix du pétrole chutent fortement sur les marchés mondiaux, la Tunisie pourrait en tirer un avantage, notamment sur le plan de son déficit commercial, estime Ezzeddine Khalfallah, conseiller dans le secteur de l’énergie. Intervenant ce lundi 14 avril 2025 dans l’émission Ahla Sbeh, il a rappelé que le pays, fortement dépendant des importations énergétiques, bénéficie généralement de la baisse des cours.

Selon lui, les prix mondiaux du brut sont déterminés principalement à partir de deux références : le Brent de la mer du Nord pour l’Europe et l’Afrique, et le WTI (West Texas Intermediate) pour les États-Unis. Si l’offre et la demande restent les principaux facteurs de variation, d’autres éléments géopolitiques ou économiques peuvent aussi influencer les marchés, a-t-il souligné.

Il estime qu’un éventuel rapprochement entre Washington et Téhéran pourrait entraîner un rebond des prix du brut.

En attendant, les cours continuent de dégringoler. Après l’annonce récente de droits de douane américains, les marchés pétroliers sont entrés dans une phase baissière marquée, perdant plus de 20 % en quatre jours. Une chute brutale qui a ramené les prix à leurs niveaux les plus bas depuis 2021.

Ce lundi 14 avril, la tendance reste négative. Les craintes d’un ralentissement économique mondial, nourries par la montée des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, pèsent sur la demande énergétique.

À la mi-journée, le baril de Brent reculait de 29 cents (–0,45 %) à 64,47 dollars, tandis que le WTI cédait 27 cents (–0,44 %) à 61,23 dollars. Selon Reuters, les deux indices ont perdu près de 10 dollars depuis le début du mois, sous l’effet des inquiétudes grandissantes autour de la croissance mondiale.