Algérie : 34 morts dans les feux de forêt dans une dizaine de wilayas

Le nombre des victimes des feux de forêt ayant touché plusieurs wilayas du pays s’est élevé à 34 martyrs, après avoir enregistré le décès de 10 éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et neuf (9) civils tombés en martyrs, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, cité par l’APS.

Les opérations d’extinction des incendies menées par les services de la Protection civile « se poursuivent au niveau de 11 wilayas concernées actuellement par les feux de forêt », avec la mobilisation de 8.000 agents et de 529 camions de différentes contenances, appuyés par 10 colonnes mobiles venant d’autres wilayas non concernées par ces feux et deux équipes de renfort régional », affirme la même source.

Parallèlement à cela « se poursuivent les opérations aériennes anti-incendie avec l’engagement des avions affrétés et du bombardier d’eau Berieve BE-200 relevant des forces aériennes de l’ANP », ajoute la source, soulignant que « les opérations sont en cours au niveau des zones sinistrées en dépit des conditions météorologiques difficiles et de la hausse record des températures ».

« Les autorités locales des wilayas concernées veillent au suivi immédiat et sur le terrain de la situation et à la prise en charge de l’évacuation préventive de riverains des zones forestières vers des lieux sûrs, en sus de l’installation des cellules de suivi locales », indique le ministère.