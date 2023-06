Algérie : Appel de Tebboune aux investisseurs russes

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, invité d’honneur du Forum économique international de Saint-Petersbourg (SPIEF), a appelé les investisseurs russes et de tous les pays du monde, à saisir les opportunités et les avantages offerts par l’Algérie en matière d’investissement.

« Je tiens à assurer aux opérateurs économiques que le champ est ouvert et qu’ils peuvent compter sur le soutien du gouvernement algérien aux investisseurs », a-t-il affirmé dans son allocution lors de cette séance qu’il a coprésidée avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Cité par l’APS, le président algérien a invité, dans ce cadre, « les entreprises publiques et privées de Russie et du monde entier à explorer le climat des affaires en Algérie et à profiter des mesures incitatives qui leur permettent de réaliser des projets d’investissement rentables dans divers secteurs, dans le cadre de l’approche gagnant-gagnant ». Evoquant le nouveau cadre régissant l’investissement en Algérie, qui « accorde tous les privilèges et une protection particulière aux investisseurs », le Président Tebboune a fait observer que, pour la première fois depuis l’indépendance, tous les textes d’application de cette loi ont été publiés immédiatement après sa promulgation.

Il a également évoqué la décision de maintenir la loi sur l’investissement inchangée pendant au moins 10 ans, ce qui « donnera des garanties suffisantes à tous les investisseurs, y compris aux amis russes ».

Soulignant que l’Algérie passait par une « phase importante » de son processus de développement global, il a affirmé que le pays est devenu une « destination d’investissement prometteuse » grâce aux réformes clés mises en œuvre par le Gouvernement et aux nombreuses incitations offertes.

Ces multiples avantages ont permis, a-t-il dit, l’instauration d’ »un environnement stimulant pour les opérateurs économiques dans un pays déterminé à mettre en œuvre un plan d’investissement ambitieux dans les années à venir, en particulier dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de l’agriculture, des produits pharmaceutiques et des industries, y compris agroalimentaires et de transformation ».

L’Algérie s’emploiera au développement des investissements dans les énergies vertes et dans tous les domaines qui contribuent à la préservation de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique, a affirmé le Président Tebboune.