Algérie-Douane : Les infractions de change s’élèvent à 67 M$

Les services des douanes algériennes ont enregistré 422 affaires liées à des infractions à la législation et à la réglementation de change et des mouvements de capitaux, pour un montant de 8,076 milliards dinars (environ 67 millions $), durant les neuf premiers mois de l’année 2019, a appris Ecofin.

Evoquant les raisons de cette lourde perte pour l’économie, l’institution fait remarquer que sur les 507 procès-verbaux dressés par les agents habilités, il y avait eu 425 infractions, l’inobservation de l’obligation de déclaration (36), le défaut de rapatriement des capitaux (28).

A cela s’ajoutent l’inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées et le défaut d’autorisation requise ou le non-respect des conditions dont elles sont assorties.

Les principales saisies effectuées au cours de la période sous revue, par nature de monnaies, ont porté notamment sur une valeur de 1 722 446 euros, 386 482 dollars, 23,5 millions de dinars algériens, 145 034 dinars tunisiens, 17 431 grammes d’or et enfin 12 845,7 grammes d’argent.

Toutefois, dans le but de lutter contre ce phénomène, la Direction générale des douanes a créé une commission chargée de la lutte contre la fraude et le transfert illicite des capitaux vers et à partir de l’étranger.

Notons qu’en 2018, le montant des infractions de change s’élevait à 12 milliards de dinars (environ 100,2 millions $).