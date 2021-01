Algérie- Hydrocarbures: le CA de SPC a augmenté de 26 % en 2019

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a affirmé, jeudi, que le chiffre d’affaires de la filiale du groupe Sonatrach spécialisée dans la commercialisation du pétrole brut, du gaz liquéfié et des produits pétroliers «SPC» avait atteint plus de 2,5 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 26% par rapport à 2018, rapporte APS.

Lors d’une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, le ministre a souligné que le chiffre d’affaires annuel réalisé par la filiale du groupe Sonatrach SPC a atteint 2,56 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 26% par rapport à 2018, avec un bénéfice net de 52 millions, soit une hausse de près de 60% par rapport à 2018.

A une question sur une éventuelle fusion de la société SPC avec l’autre filiale du groupe Sonatrach Hyproc, le ministre a écarté cette éventualité vu la différence des missions assignées à chacune des deux filiales, arguant que Hyproc était spécialisée dans le transport du gaz liquéfié via 16 méthaniers pour le compte du groupe Sonatrach, en sus des opérations de transit et de fret, tandis que les missions de SPC concernaient l’achat et la vente de pérole et de gaz sur les marchés mondiaux (Trading).

A une autre question sur les risques encourus par la population de certains quartiers dans la ville de Béchar, jouxtant des dépôts de carburant de Naftal dans ladite wilaya, le ministre a affirmé que la commission de wilaya chargée de l’examen du niveau de sécurité desdits dépôts avait constaté que le dépôt de carburant de Béchar était conforme au décret définissant le périmètre de protection.